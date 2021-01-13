İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündemi değerlendirdi!

Birkaç gün önce yaptığı bir açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi telefon aldığını söylediğinin hatırlatılması üzerine Akşener, şunları söyledi:

"Ben çok açık bir insanım. Birinci turda muhalif seçmenin öyle bir ruh hali oldu ki 'birinci turu alıyoruz ve bu hanım aday olduğu takdirde bu birinci turu zora sokuyor' inancı oluştu.

Beni CHP'den veya bir başka yerden yöneticiler aramadı, yanlış anlaşılmasın. Beni sokakta insanlar aradılar, Son 15 gün kala dediler ki 'Meral Hanım istifa et, birinci turda alıyoruz.' Ben de kendilerine bunun böyle olmayacağını anlatmaya çalıştım. Benim orada anlatmaya çalıştığım şey şuydu, gerçeklik duygusunu kaybedersek eğer sonuç alamayız. O gün öyle bir heyecan yaşandı ki 'birinci turu alıyoruz'. Sonra alınamayınca fatura Sayın İnce ile bana çıktı. 'Niye gidip YSK ile dövüşmediniz?' diye. Sonuç itibarı ile gerçeklik duygusunu kaybetmeden, 31 Mart umudunu kaybetmiş muhalif seçmenin başarma duygusunu tahkim etti. Bu iki farkı anlatmaya çalıştım."