İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündemi değerlendirdi!
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi.
POLİTİKA 17.06.2020, 14:06 17.06.2020, 19:42
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“KOVİD-19 TEHLİKESİ GEÇMİŞ DEĞİL”
Koronavirüs tehlikesinin geçmediğine değinen Akşener şöyle konuştu,
“BİZ, BU YOLA MİLLETİMİZE UMUT OLMAK İÇİN ÇIKTIK”
Kimse umudunu yitirmesin. Biz bu anlayışla, projelerimizi ortaya koyuyoruz ifadelerini kulanan Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü.
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