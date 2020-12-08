İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi!
İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM’de görüşülmeye başlanan 2021 yılı bütçesini eleştirirken, meclise orta vadeli bütçe yapalım önerisinde bulundu.
POLİTİKA 08.12.2020, 18:12
Dünya artık enflasyonu çözdü, Zambiya’dan sonra enflasyonda 2’nci olduk. Meclis olarak orta vadeli bir plan ve çıkış planı yapalım, 2021 yılında seçime gidelim. Türkiye’yi çıkışa götürecek yeni bir siyasi iklime götürelim. Bu fakirlik kapanından ancak siyasi iradenin değişimiyle çıkılır''
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