İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu gündemi değerlendirdi!

Dervişoğlu Kanada Hükümeti'nin ürettiği kızıl ötesi kamera sistemlerinin Türkiye'ye satışını askıya almasına ilişkin şöyle konuştu

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, maden şirketlerinin ruhsatları bitmesine rağmen faaliyetlerine devam etmesini öngördüğünü söyledi. Dervişoğlu, teklifin kanunlaşması halinde Kaz Dağları'nın katledileceğini, yüz binlerce ağacın yok edileceğini, ruhsat süresi dolmasına rağmen faaliyetlerini sürdüren Kanadalı şirket ve uzantısı şirketin ruhsatlarının uzatılacağını savundu.

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Türk SİHA ve İHA'larını kullanmasından rahatsız olan Kanada Hükümeti'nin ürettiği kızıl ötesi kamera sistemlerinin Türkiye'ye satışını askıya aldığını anlatan Dervişoğlu, "Buna karşılık iktidar, sömürge ülkelerde bile görülmeyecek türden imtiyazları, teşvikleri Kanadalı maden şirketinin hizmetine sunabilmek için TBMM'ye kanun teklifi sunuyor." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, AYM'nin verdiği hak ihlali kararının ardından Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmesine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 'Yeniden yargılanmasına mahal yoktur' kararının, bir yerel mahkemeden çıkarılmasını da sadece bir hukuki karar olarak telakki edebilmemiz mümkün değildir; bu, hükümeti ve iktidar grubunu da töhmet altında bırakıyor. Berberoğlu'nun yeniden TBMM'ye dönmesi için atılması icap eden adımların müştereken atılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. Ayrıca bu konuda bir yasal düzenleme ya da buna bağlı içtüzükte birtakım düzenlemelerin yapılması ihtiyacı şayet kendini gösteriyorsa bu görevi yapmak ve sorumluluğunu yerine getirmek TBMM'nin görevleri arasındadır."