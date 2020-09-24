İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu gündemi değerlendirdi!

Dervişoğlu Türkiye’nin ekonomik alanda, sosyal alanda, siyasi alanda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını söyledi.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, sözlerine şöyle devam etti;



“Bizim içi Türkiye uyanmıştır. 1923 yılında uyanmıştır ve bu uyanış devam etmektedir. El birliğiyle Türkiye’yi doğru yönetebilecek kadroları oluşturmak mecburiyetimiz var. Gençlerimize umut olmak, kaynamayan tencereleri kaynatabilmek ve Türkiye’nin evrensel değerleri sahiplenmesini becerebilmek gerekiyor. Hükumet bu alandaki eksikliklerini gözden geçirmelidir diye düşünüyorum.”