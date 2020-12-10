İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan gündemi değerlendirdi!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler için önerilerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, pandemiden etkilenmeye devam eden mükellefler için vergi ve sigorta ödemelerinde mücbir sebep hükümlerinin uygulanması, borç yapılandırılmasında ilk ödemelerin 2021 yazında başlaması, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği aylık ödemelerinin 2 bin 500 liranın altında olmaması, kayıt dışı çalıştırılan ve sosyal güvencesi olmayan 9 milyon kişiye pandemi bitinceye kadar vatandaşlık maaşı bağlanmasını önerdi.