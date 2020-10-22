İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'dan "FETÖ'cü" açıklaması: Biat dönemi bitti
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında soruları yanıtla. Kavuncu, "Ümit Özdağ'ın rahatsızlığı il başkanlığı kongresinden beri var; biat dönemi bitti." düşüncesini dile getirdi.
POLİTİKA 22.10.2020, 15:39 22.10.2020, 19:29
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın televizyon programında kendisi hakkındaki 'FETÖ'cü' iddialarını yanıtlayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, Özdağ'ın söz konusu iddiaları İstanbul il başkanlığı seçimleri sırasında da kendisine karşı kullandığını söyledi.
"Birinin başkasının iradesine ipotek koyma dönemi bitti"
"Sayın vekil diğer adayı destekledi ve aynı iftiraları ilçe başkanlarını, delegeleri dolaşarak o gün de yaptı" diyen Kavuncu, şunları kaydetti:
Yetinmedi üzerine de dedi ki 'Buğra Kavuncu Türk Milliyetçilerini partiden tasfiye ediyor.' Bakın o günden süren bir mücadele. Bizler biat kültürüne bayrak açtık. Birinin başkasının iradesine ipotek koyma dönemi bitti.
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