İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması başlatıldı!

Bir televizyon programına konuk olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ'cü iddiasında bulunmuştu.

Kavuncu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

FETÖ iddialarının ardından Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma açılması üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kavuncu, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Bu sabah avukatlarım, savcılığa ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım" dedi.

İYİ Parti il başkanları da, Ümit Özdağ'ın partiden ihracını talep eden ıslak imzalı dilekçelerini genel merkeze sundu.