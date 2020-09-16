İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, gündemi değerlendirdi!

Beklenen İstanbul depreminin yıkım gücünün 5 atom bombası büyüklüğünde olduğuna dikkat çeken Özdağ, şunları söyledi

"İstanbul Depremi Türkiye’de siyasal birliği tehdit edecek ölçüde büyük bir milli güvenlik tehdididir." ifadelerini kullandı.

Özdağ, hükümetin gündeminin İstanbul depremi olması gerektiğini söyledi.

“HÜKÜMETİN GÜNDEMİNİN İLK MADDESİ İSTANBUL DEPREMİ OLMALI”

Yanlış, eksik politikalar ve ihmaller dışında beklenen İstanbul depremin etkisini ve yıkıcılığını artıracak olan hususlar kentin yapı stokunun depreme dayanıklı olmayan niteliği, İstanbul’un denize kıyısı olması, deniz dolgu alanları başlıkları altında toplanabilir. Keza ulaşım yapılarının, barajların, tarihi eserlerin depremde vereceği tepki bilinmemektedir. Okul, hastane, yurt gibi yapıların mevcut durumlarındaki belirsizlikler, kentsel dönüşüm projelerindeki belirsizlikler, su taşkınlarında bile yetersizliği açığa çıkan altyapı sorunları, dere yataklarını bile yerleşime açan imar uygulamaları ve deprem bilincinin yeterince yaratılmaması, İstanbul'un tahmin edilenden de öte yıkıcı bir etki altına gireceğini göstermektedir.

Hükümetin gündeminin ilk maddesini, İstanbul depreminin sonuçlarını hafifletici önlemlerin acilen ve radikal karar ve uygulamalar ile alınması oluşturmalıdır. Söz konusu olan on milyonlarca insanımızın yaşamıdır. Bu konuda gereken önlemlerin hızla alınmasının ihmal edilmesi, savsaklanması, ertelenmesinin sonuçları Türk Milletine karşı işlenmiş bir cinayet boyutu kazanabilir.