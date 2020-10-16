İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'nin basın açıklaması!
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ekonomideki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.
POLİTİKA 16.10.2020, 12:19 16.10.2020, 19:20
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İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale işsizlik rakamlarının aldatıcı olduğunu söyledi .
“Geçen hafta tuik iş gücü istatistiklerini yayınladığında gördük ki işsizlik oranı oldukça aldatıcı bu dönemde önemli olan nokta iş gücünden çıkışlar ve salgından da önce çıkıyor 1.6 milyon kişi iş gücünden çıkmış son bir yıl içinde dolayısıyla işsizlik rakamlarına bakıp problemle ilgili bir kanıya varmak yanıltıcı oluyor 1.6 milyon kişinin iş gücünden çıktığı bir ülkede bizim yapısal problemlere daha fazla odaklanmamız gerekiyor.”
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