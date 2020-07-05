İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı İmam Hüseyin Filiz
İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz oldu.
POLİTİKA 05.07.2020, 19:02 05.07.2020, 20:46
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İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, "İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar ve Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzasıyla 27. Yasama Dönemi 2. devre için TBMM Başkanlığına Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz aday gösterilmiştir." ifadesine yer verildi.
Meclis Başkanlığı yarışına AK Parti'den mevcut Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP'den Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP'den İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve Türkiye İşçi Partisi'den de Genel Başkan Erkan Baş katılacak.
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