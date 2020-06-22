İYİ Parti ve CHP arasında yeni kriz: "Sabrın da bir sınırı var"

Dervişoğlu burada yaptığı konuşmada, seçimlere CHP ile "Millet İttifakı" olarak birlikte girdiklerini hatırlatarak sert dille eleştirdi.

Siz sadece İYİ Partinin değil, Cumhuriyet Halk Partisinin de sağlam damarını rahatsız eden uygulamalara imza atmaya devam derseniz, toplumsal kaygıyı artırmaktan geri durmayacağınızı göstermeyi sürdürürseniz 'sabrın da bir sınırı var'."

Dervişoğlu CHP’ye İzmir’i ehil insanlar yönetmiyor göndermesi yaptı.

"İYİ Partinin, Cumhuriyet Halk Partisinin özellikle büyükşehir belediye başkanlığından beklediği sadece iş, aş, vesaire değildir. Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından İYİ Partinin beklediği İzmir'in doğru, ehil insanlarla yönetilmesidir.