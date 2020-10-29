İYİ Parti’den duygulandıran 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı videosu!

İYİ Parti’nin, Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’inci yılı dolayısıyla hazırlığı reklam filmi sosyal medyada büyük beğeni topladı.



İYİ Parti’nin 29 Ekim reklam filminde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Parti Başkanlık Divanı’nın tüm üyeleri de rol aldı.