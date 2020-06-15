İYİ Partili Subaşı: İktidar HDP oylarının peşinde

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, iktidar kanadının son günlerde HDP’nin Millet İttifakı ile gizli ya da açık ortaklığı olduğunu ispatlamaya dönük hamleler yaptığını öne sürerek “İktidar seçim kazanmaya dönük kurgular peşinde” dedi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Partili Subaşı, son günlerde TV’lerde gündemin HDP olduğunu, gazeteci, öğretim üyesi ve siyasetçi geçinen kadroluların, iktidarın istediği algıyı yaratmak için bunu planlı bir şekilde yaptığını söyledi. İktidarın hedefinde HDP oylarından pay almak olduğunu söyleyen Subaşı şöyle konuştu:

‘İTTİFAKLARIN OY ORANLARI ÇOK YAKIN’

“Seçimleri kaybedeceğini anlayan iktidarın hedefinde HDP oylarından pay almak var. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı’nın oy oranları birbirine çok yakın ve ikisi de yüzde 40 – 43 aralığında. Peki Cumhur İttifakı’nın yarattığı bu garip sistemin yüzde 50+1 oy oranı ayaklarına dolandı. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyi biliyor ki ancak HDP’nin oyları ile tabii ki… İktidara en muhalif olan parti HDP görünüyor. Önce ‘HDP, PKK’nın uzantısıdır’ konusu sürekli işlenerek şeytanlaştırılır… Millet ittifakını oluşturan partilerden İYİ Parti’nin milliyetçi, CHP’nin ulusalcı refleksini kışkırtmak zor olmasa gerek. Hele neredeyse her gün TV’lerde sadece bu konu işleniyorsa!.. Açıkçası iktidar seçim kazanmaya dönük kurgular peşinde koşuyor.”

‘DEMİRTAŞ AÇIK VE NET KONUŞTU’

“Ülkenin onca sorunu varken iktidara yakın bütün kanallarda nöbetleşe, benzer kişiler benzer şeyleri konuşup duruyorlar!.. Neden acaba?” Selahattin Demirtaş, ‘seçimlerde ittifak yapmadık. İktidara karşı olduğumuz için bazı büyükşehirlerde CHP’nin ittifak adayını destekledik, onların dışında kendi adaylarımızı çıkardık’ diye açık ve net konuştu. Daha önce eş başkanları, Mithat Sancar ve Pervin Buldan da benzer açıklama yapmışlardı. Ama ne mümkün bütün iktidar kanadı ve yandaş konuşmacıları TV’lerde her gece aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorlar. CHP ve İYİ parti nasıl HDP ile işbirliği yaparmış? Öyle ya Sırrı Süreyya Önder ve TV trolleri ne diyorsa o!

‘MUHALEFET İKTİDARIN OYUNUNA GELMEMELİ’

İktidarın bu oyununa gelmemek için Millet İttifakı’nın soğukkanlılıkla yolunda yürümeye devam etmesi gerektiğini söyleyen Hasan Subaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mevcut rejime karşı olanların oyları, iktidarı alaşağı etmeye yetiyor. CHP’nin tecrübesi ile bu oyuna geleceğini sanmam. İYİ Parti olarak yeni bir parti olmamız ve milli hassasiyetlerimiz nedeniyle daha heyecanlı olabiliyoruz ama, artık daha tecrübeliyiz, aynı zamanda terörle iltisaklar konusunda en masum parti olmamız nedeniyle karşıtlığımızı ispat zorunluluğumuz yoktur. Genel Başkanımız Meral Akşener azmi ve cesareti ile halkın gönlündeki yerini pekiştirmiş, çok yol kat etmiştir”

‘HDP LEGAL BİR PARTİDİR’

İYİ Parti Antalya Milletvekili Subaşı, HDP’nin TBMM grubu bulunan legal bir parti olduğunu da vurguladı. Subaşı şöyle konuştu: “6 milyonu geçen oy oranıyla ve devletin onayıyla, legal bir parti olarak TBMM çatısı altında grubu olan bir partidir. Demokrasi anlayışımıza göre; içinde suçlu varsa yine devlet tarafından suçlular tecrit edilir ve parti yoluna devam eder ve özgürce dilediği adaylara oyunu verir. Devletin görevi bu konuda oyunlar hazırlamak değil oyların özgürce verilmesini ve hukukunu korumaktır. Eğer HDP’nin terörle iltisakı ortaya çıkarsa, parti kapatılabilir, ama iktidar bunları yapmıyor ve seçim kazanmaya dönük kurgular peşinde koşuyorsa, devlete de millete de yazık ediyor demektir… Zaten oldu olanlar bu sistem, artık daha fazla zarar vermeden sona erdirilmelidir.”