Kabine değişikliği olacak mı? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal ilk açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yarın yapılacak kongre öncesinde açıklama yaptı. Aksu TV ve NTV ortak canlı yayınında konuşan Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak.

Karşımızdaki muhalefet girdiği hiçbir seçimi kazanamamış. Adeta ruh sağlığı bozulmuş bir muhalefet.

6. Olağan Kongre'de çok ciddi anlamda gençleşme yaşandı.

2023'e giderken hem tecrübe hem gençlik; AK Parti iyi bir kombinasyonla geniş bir MKYK oluşturacak. Muhtemelen MKYK sayısı artacak.

Biz 19 yılda Türkiye'nin altyapısını hazırladık ve inşallah şimdi yola çıkıyoruz.

11 tane siyasi partiyi davet ettik. HDP'ye davet göndermedik.

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

(Kabine değişikliği bekleniyor mu?) Değişim konuşulmaya başlanınca kaçınılmaz olarak bütün sistemin bir parçası değişince hepsinde hareketlilik ortaya çıkıyor. 2023'e dönük sadece partide değil diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir düzenleme yapacaktır. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz.

TÜRKİYE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN NEDEN ÇEKİLDİ?

Biz sadece bir cinsiyet dayatmasıyla karşı karşıya değil, aynı zamanda bir cinsiyet karşıtlığıyla da karşı karşıyayız. Sadece kadın ve erkek cinsiyetini kabul etmeyen, cinsiyetsizliği söylem haline getirmiş; bunun üzerinden de adeta kendi içindeki nefreti topluma kusan üçüncü kimlik panayırıyla karşı karşıyayız adeta.

Anayasamız aileyi koruma altına alıyor. Toplumlar bütün aile ve ailenin korunmasıyla ilgili yasal düzenlemeler yapıyorlar. Geçen gün Papa eşcinsel evliliklerle ilgili bir açıklama yaptı. Bugün birçok üniversite eşcinsel evlilik ve çocuk edinmenin çocuk gelişimindeki travmanın üzerine makale yayımlıyor.

Geleneksel aile yapısı dışında yeni bir anlayış, cinsiyet ve cinsiyetsizleştirme politikasıyla karşı karşıyayız. Bizim geleneğimizde kadın kutlu ve saygın bir yerdedir.

(Siyasi kaygıyla adım atıldı eleştirilerine ne diyorsunuz?) Toplumdan kopuk bir siyaset anlayışı olabilir mi? Siyaset ne için yapılır? Siyaset kurumunun görevi toplumsal hassasiyetleri alıp akla dönüştürmektir. AK Parti'nin siyasal çizgisi bellidir.

Geleneksel aile yapısı dışında yeni bir anlayış, cinsiyet ve cinsiyetsizleştirme politikasıyla karşı karşıyayız. Bizim geleneğimizde kadın kutlu ve saygın bir yerdedir.

(Siyasi kaygıyla adım atıldı eleştirilerine ne diyorsunuz?) Toplumdan kopuk bir siyaset anlayışı olabilir mi? Siyaset ne için yapılır? Siyaset kurumunun görevi toplumsal hassasiyetleri alıp akla dönüştürmektir. AK Parti'nin siyasal çizgisi bellidir. AK Parti muhafazakar demokrat bir partidir. AK Parti bu toprağın değerlerine, geleneğine, inancına, kültürüne bağlı bir partidir. Doğal olarak da AK Parti'nin hedefini, vizyonunu, çizgisini bu değerler belirler.

Karşı taraf bu konuda bir değişiklik istiyorlarsa, kendi siyasetini yürütürler; topluma gidip yetki alırlar ve İstanbul Sözleşmesi'ni imzalarlar ya da çıkarlar. Buna demokrasi ve siyaset diyoruz zaten. Dolayısıyla AK Parti'nin kendi inandığı yolda yürümesi, milletle kurduğu ilişki çerçevesinde adım atmasından daha doğal ne olabilir?

İstanbul Sözleşmesi'ni dün neden imzaladınız da bugün çıktınız? İstanbul Sözleşmesi geçtiğimiz 9 yıl içerisinde bağlamından koptu. Asli görevini yerine getirmesi gereken hususlar dışında bütün dünyada maalesef üçüncü cinsiyet dayatmanın aparatı haline geldi.

Biz partilerle değil, toplumla birlikte hareket eden bir partiyiz.

AK PARTİ'DEN YENİ METİN HAZIRLIĞI

AK Parti yeni bir metin üzerinde çalışıyor. Türkiye'nin hukuk sistemi bunu gerçekleştirebilecek güçtü. Türkiye'nin kendi insanını, kadına karşı şiddeti, çocuk istismarını, çocuğa yönelik şiddeti; sadece çocuk değil bütün canlılara... Türkiye'nin hukuk sistemi bütün hepsini korumak dirayetine sahiptir.

Biz bu konuda daha önce yaptığımız düzenlemelerin ve bugünkü taleplerin ışığında yeni çalışma yapıyoruz. Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız.

ÜLKE ÜLKE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ HARİTASI:

HDP'YE KAPATMA DAVASI

HDP kapatılacak mı kapatılmayacak mı, bunun sorusunu siyaset değil yargı verecek.

Siz terörle aranıza mesafe koymuyorsanız, terör propagandası yaparsanız hukuk devreye girer ve terörle ilişkinizi araştırır. Bu kadar basit.