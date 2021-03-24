Kahramanmaraş’ın evladı yine A takımında

AK Parti’nin A takımında yer alan Mahir Ünal, seçildiği günden itibaren bir yandan genel siyasette ülke sorunlarıyla hemhal olurken, diğer yandan da memleketi Kahramanmaraş’ın sorunları ile yakından ilgilendi.

Kahramanmaraş evladı ile birlikte adeta yeniden inşa edildi, yapılan yatırım ve hizmetler ile adeta kabuğunu değiştirip, gelişmiş şehirler arasına yerleşti.

Türkiye’yi ilklerle buluşturan Ak Parti iktidarları sürecinde Ünal’ın Partide Grup Başkanvekilliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve son olarak da Genel Başkan Yardımcılığı ile Türkiye’yi yeniden inşa eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hep A takımında yer alması Kahramanmaraş’ın da milyarlarca liralık yatırım almasına vesile oldu.

İnandığın Yolda Yürü Sloganı ile gerçekleştirilen Ak Parti 7. Olağan Kongresinde Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş’ın gururu yol arkadaşı Mahir Ünal’ı yeniden A takımında bulundurarak Ak Parti Grup Başkanvekilliği görevini verdi.

Kahramanmaraş’a ve ülkemize hayırlı olsun.