Kemal Kılıçdaroğlu, deprem vergilerini sorguladı
Devletin bugüne kadar milyarlarca lira deprem vergisi toplandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Nereye gitti bu paralar" diye sordu.
POLİTİKA 03.11.2020, 15:06 03.11.2020, 21:05
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında kameralar karşısında geçti.
Gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu, İzmir'de yaşanan deprem üzerinden hükümete yüklendi.
1999 yılında yaşanan Gölcük depreminin ardından gelen vergileri hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, o günlerden itibaren toplanan vergilerin ne olduğunu sordu.
SORUNCA KIYAMET KOPUYOR
Milyarlarca lira toplandığını ifade eden CHP Lideri, "Deprem vergisi nerede diye soruyorum. Kıyamet kopuyor. Parayı nereye harcadınız. Dünyanın en mükemmel raporunu 3,5 saat sunduk. Nereye gitti bu paralar.
Vatandaştan ev yapacağım diye deprem vergisi topluyorsun. Gidip parayı başka yerde kullanıyorsun. Ne oldu bu paralar? Nereye gitti bu paralar? Bunların cevaplanması lazım" ifadelerini kullandı.
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