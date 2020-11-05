Kemal Kılıçdaroğlu: Erken seçim şart

Konuk olduğu Karar TV kanalında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulundu.

CHP Lideri'nin başlıca gündeminde yine erken seçim vardı...

Ekonomide ciddi bir deprem olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Dolara, euroya, sterline bakın nerede? TL güneş altındaki kar gibi eriyor. Bunun ekonomiye yansımaları önümüzdeki günlerde çok ağır olacak.

"ERKEN SEÇİM ŞART"

Fatura garibana çıkacak. İğneden ipliğe zam gelecek. Erken seçim çağrısını, Türkiye'nin sorunlarını bir an önce aşması için erken seçime gitmek zorundayız. Her geçen gün topluma maliyeti artacak." dedi.

"İKTİDARIN DEĞİŞMESİ LAZIM"

"2018'de ekonomik krizi nasıl aşmalıyız diye 13 madde saydım." diyen Kılıçdaroğlu, "2020'deyiz artık kriz yok, buhran içindeyiz. Üniversiteler mezun verecek. 400 bin kişi nerede iş bulacak?

Bu ülkeyi insanımız seviyorsa, insanlar başka yükler altına girmesin istiyorsak bu iktidarın gitmesi lazım." ifadelerini kullandı.