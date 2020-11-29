Kemal Kılıçdaroğlu'ndan esnafa: Sizi kurtaracak benim

Esnafların problemlerine değinen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, esnafların kendisine oy vermesi durumunda tüm sorunları çözeceğine hatta Esnaf Bakanlığı kuracağının müjdesini verdi.

POLİTİKA 29.11.2020, 12:21
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan esnafa: Sizi kurtaracak benim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Adana'da esnafla buluştu.

Adana Esnaf Buluşması'nda yaptığı konuşmada, esnafların sorunlarına değinen CHP Lideri, tüm sorunları çözecek partinin de kendisi yönetiminde CHP olduğunu belirtti.

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle dükkânlarını kapatan esnafın mağdur olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Dükkanı kapatıyorsun, işçiyi eve gönderip sahip çıkmıyorsan orada sosyal devlet yoktur" dedi.

Esnafın yıllardır CHP'ye de mesafeli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Esnaf kardeşlerimin Cumhuriyet Halk Partisi'ne mesafeli olduklarını biliyorum. Benim sizden isteğim, var olan sorunlarınızı çözmek istiyorsanız, kazanmak istiyorsanız, oyunuzun rengini değiştireceksiniz." diyerek şu ifadeleri kullandı;

"SİZE BAKANLIK KURACAĞIM"

"Türkiye'de esnaf gerçekten devletin orta direği ise, korunmak isteniyorsa onun sorunlarını dinlemek, beklentilerine cevap vermek zorundayız. Benim konuştuğum esnaf arkadaşlar, 'sorunumuz için başvuracak yer bulamıyoruz' diyorlar. Sorunun çözümüne makro açıdan baktığımızda bir esnaf bakanlığının kurulması lazım. Esnafın derdini anlatacak bir makam yok.

"ÇOK MU ZOR"

Esnaf bakanlığı kurmak çok mu zor? Anayasada esnaflarla ilgili bir hüküm var, kim koruyacak? Koruyacak makam yok. Esnaf bakanlığı olacak ki esnafın derdini anlatabileceği bir makam olsun. Benim esnaf kardeşlerimden isteğim, sorununuzu bu bağlamda dile getirin.

"OYUNUZUN RENGİNİ DEĞİŞTİRİN "

Esnaf kardeşlerimin CHP'ye mesafeli olduklarını biliyorum. Benim sizden isteğim, var olan sorunlarınızı çözmek istiyorsanız, kazanmak istiyorsanız, oyunuzun rengini değiştireceksiniz. Siyaset köşeyi dönme yeri midir? Vatandaşa hizmet etme yeridir."

#CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
Yorumlar (0)
16°
açık
Namaz Vakti 29 Kasım 2020
İmsak 05:54
Güneş 07:19
Öğle 12:26
İkindi 15:00
Akşam 17:22
Yatsı 18:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 9 20
4. Gaziantep FK 10 15
5. Başakşehir 10 14
6. Karagümrük 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Kasımpaşa 9 12
10. Rizespor 9 12
11. Malatyaspor 9 12
12. Hatayspor 7 12
13. Trabzonspor 10 12
14. Göztepe 8 11
15. Antalyaspor 10 10
16. Sivasspor 8 9
17. Erzurumspor 9 9
18. Kayserispor 8 7
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 8 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 11 21
2. Altınordu 10 20
3. Adana Demirspor 10 18
4. İstanbulspor 10 18
5. Tuzlaspor 9 18
6. Samsunspor 10 17
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Bandırmaspor 11 11
14. Ümraniye 11 10
15. Menemen Belediyespor 9 9
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Liverpool 10 21
2. Tottenham 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 9 17
6. Everton 10 16
7. Aston Villa 8 15
8. Man City 9 15
9. West Ham 9 14
10. Wolverhampton 9 14
11. Leeds United 10 14
12. Newcastle 10 14
13. M. United 8 13
14. Arsenal 9 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. West Bromwich 10 6
18. Burnley 9 5
19. Fulham 9 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Granada 9 14
8. Elche 9 13
9. Deportivo Alaves 11 13
10. Athletic Bilbao 9 12
11. Valencia 11 12
12. Getafe 9 12
13. Real Betis 10 12
14. Barcelona 8 11
15. Osasuna 9 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Levante 10 8
19. Huesca 11 7
20. Celta de Vigo 10 7