Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu görüştü ittifak açıklaması

Ziyaretin ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, açıklamalarda bulundu

Kılıçdaroğlu oruç reis sismik araştırma gemisinin bakım için Antalya limanın gelmesini eleştirdi “Türkiye haklı davasında yalnız kaldı” dedi.

“TÜRKİYE EN HAKLI DAVASINDA YALNIZ KALDI”

“Oruç Reis gemisi neden çekildi? Bakım varmış Bu ülkenin Dışişleri Bakanı 90 gün orada görev yapacak demedi mi? Dedi, Ama geri çekilmedi mi? Çekildi. Kimin emri üzerine çekildi? Bu ülkede kim Dışişleri Bakanı? Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’nin dış politikasının belirlenmesinde tümüyle devre dışı bırakıldığını bilmiyor muyuz? Herkes konuşuyor tek konuşmayan Dışişleri Bakanlığı. Türkiye en haklı davasında yalnız kaldı.”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, İttifak konusuna ilişkin soruya yanıt verdi “bu bir hayırlı olsun ziyareti” dedi

“HER GÖRÜŞMEYİ İTTİFAK İLE BAĞDAŞTIRMAYALIM”

“Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere hassas bir dönemden geçiyoruz. Bizim de yapmamız gereken Türkiye’nin hak ettiği siyasi çizgiye oturmasını sağlamaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin en eski siyasi partisidir. Önemli bir işlevi görüyorlar.

İttifak kavramı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ardından gündemimize girdi, doğal olarak da kutuplaştırıcı bir yapısı olabilir. Her görüşmeyi ittifak ile bağdaştırmadan önce, bunları normalleştirmemiz gerekiyor. Sayın Genel Başkan bugün buraya hayırlı olsun demeye geldi.”