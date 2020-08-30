Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos'a videolu kutlama
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla paylaştığı videoda Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı Destanı'ndan bir bölümü seslendirdi.
POLİTİKA 30.08.2020, 16:06 30.08.2020, 18:41
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Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla paylaştığı videoda Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı Destanı'ndan "26 Ağustos Gecesi Saatler" bölümünü seslendirdi.
Kurtuluş Savaşı'na dair görüntülerin yer aldığı videonun sonunda, 30 Ağustos'a özel hazırlanan logoyla Zafer Bayramı kutlanıyor.
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