Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu görüştü!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti .
POLİTİKA 09.11.2020, 16:57
İki lider görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu gündemlerinde Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı vardı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, bakanın bu şekilde istifası sanırım Cumhuriyet’imizde bir ilk. Dedi
Saadet partisi lideri Karamollaoğlu ise “Ekonomide yeni dönemin başlangıcı olacaktır.” İfadesini kullandı.
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