Macaristan dışişleri bakanı Peter Szijjarto ile görüştü
“AB ile sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözebiliriz”
POLİTİKA 08.12.2020, 17:30 08.12.2020, 17:48
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Bakanlıkta yapılan görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin, sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözebileceğini söyledi.
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