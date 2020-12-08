Macaristan dışişleri bakanı Peter Szijjarto ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakanlıkta yapılan görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin, sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözebileceğini söyledi.