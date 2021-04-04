Mahir Ünal: Bu vesayet aklı eski Türkiye'de kaldı
103 emekli amiralin AK Parti hükümetinin hedef alan darbe çağrışımlı bildirisine AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan çok sert tepki geldi.
POLİTİKA 04.04.2021, 13:52 04.04.2021, 14:24
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Vesayetçi aklın artığı birkaç emekli amiral "bildiri" yayınlayıp seçilmişlere "parmak sallamış." Tekrar hatırlatmakta fayda var. Topluma ve devlete dair her şeyi dizayn etmeye çalışan bu vesayet aklı eski Türkiye'de kaldı. Darbe heveslilerine #hodrimeydan
Vesayetçi aklın artığı birkaç emekli amiral “bildiri” yayınlayıp seçilmişlere “parmak sallamış.”— Mahir Ünal
Tekrar hatırlatmakta fayda var. Topluma ve devlete dair her şeyi dizayn etmeye çalışan bu vesayet aklı eski Türkiye’de kaldı. Darbe heveslilerine #hodrimeydan
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