Mahir Ünal CHP'nin söylemlerini boşa çıkardı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNN Türk canlı yayınında Dicle Canova'nın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Mahir Ünal, Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması üzerinden başlayan tartışmalara değindi.

2004 yılında ODTÜ rektörünün CHP grup toplantısında konuşma yaptığını hatırlatan Mahir Ünal, imam hatiplerin kapatılması konusunda da CHP ile ODTÜ'lü akademisyenler arasında sık sık görüşmeler yapıldığını hatırlattı.

"İMAM HATİP VE BAŞÖRTÜSÜ ZULMÜ BİTSİN DENDİĞİNDE KİM TEPKİ GÖSTERİYORSA YİNE AYNI ÇEVRELER TEPKİ GÖSTERİYOR"

Mahir Ünal, Boğaziçi Üniversitesi üzerinden devam eden tartışmalara ilişkin şunları söyledi;

"CHP, bu Boğaziçi Üniversitesi ve rektör meselesini gündeme getirdi ve oradan bir tartışma yürütüyor. Şu resim, ODTÜ Rektörü'nün 2004 yılında, CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşma. Şimdi yine, 2004 yılında, Hürriyet gazetesinin yaptığı bir haber.. ODTÜ'lü öğretim görevlileri, imam hatipler kapatılsın dedi. Meclis'e yürüdüler... Meclis'te onları grup başkanvekili olan Haluk Koç karşılıyor. Orada ortak açıklama yapılıyor. İmam hatiplilere uygulanan kat sayı zulmü kaldırılsın dendiği için, imam hatiplere uygulanan bu katsayı zulmünün kaldırılmaması ve devam etmesi için mücadele... Tıpki, başörtüsü zulmü bitsin dendiğinde kimler tepki gösteriyorsa, aynı çevreler yine tepki gösteriyor.