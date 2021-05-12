Mahir Ünal'dan önemli açıklamalar

Ünal açıklamasında; "İsrail kadınları, çocukları, gazetecileri öldürüyor ve tüm bunlar dünyanın gözleri önünde oluyor. Bir fanatik Yahudi bir Filistinliyi ezdi ve İsrail polisi tarafından korundu. Bunlar canlı yayında yaşandı. İsrail'i korumak olan bir anlayışla karşı karşıyayız." ifadelerine yer verdi.

Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları;

1948'den bugüne baktığımızda Filistin sorunu adeta bir insanlık sorunu, insanlığın vicdanı önünde duran bir sınav kağıdı gibi adeta... Dünyayı harekete geçirmek için hem TBMM, hem Cumhurbaşkanımız inanılmaz bir diplomasi yürütüyor.

En son yapılan saldırılarda 13’ü çocuk toplam 49 sivil katledildi. İsrail masum insanları acımasızca katlediyor, ve bütün bunlar dünyanın gözü önünde oluyor.

Kudüs 3 ilahi din için de çok büyük bir anlam atfediyor ve Osmanlı döneminde 3 semavi dinin temsilcileri Kudüs’te kardeşlik içerisinde yaşadılar.

Kudüs, 3 ilahi din için de çok büyük bir anlam ifade ediyor. Peki neden bugün İsrail, Kudüs'ü tek tipleştirmek istiyor? Bu surunun cevabı çok önemli... Bugün bizim özgür ve bağımsız medya dediğimiz medyanın kullandığı dile baktığımızda açık bir şekilde İsrail'i koruma sorumluluğu görüyoruz. İsrail'i korumak olan bir anlayışla karşı karşıyayız.

İsrail bölgede fanatik Yahudilerin büyük İsrail devleti hayalini gerçekleştirmek için oluşturdukları bir projenin adı. İsrail sadece İsrail’den ibaret olmadığı için yani medyadan dijital medyaya moda dünyasından medyaya kadar çok geniş bir inanç çok derin bir tarihsel kadim bir proje yattığı için rasyonel bir şeyi konuşmuyoruz. Eğer rasyonel bir şeyi konuşuyor olsak yüzlerce yıldan beri oturdukları evden ‘burası artık benim’ denilerek çıkarılmazlardı.

İsrail uluslararası hukuku çiğniyor

AK PARTİ MHP’NİN ÖNERİSİNE NASIL BAKIYOR?

Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamada AK Parti’nin anayasa taslağının da hazırlanmak olduğunu ve tamamlandıktan sonra ittifak ortağımız MHP ile beraber her iki taslağın değerlendirileceğine ve görüş beyan etmek isteyen tarafların düşüncelerinin alınacağını beyan etti.

Muhalefet de bir anaysa değişikliğinin ihtiyaç olduğunu görüyor. MHP’nin de bizim de ortak hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. Yılını yeni bir anayasa ile taçlandırmak.

Darbe anayasası ne kadar değişiklik yapıldıysa da ruhunu korumakta.

Güçlendirilişmiş parlamenter sistem ifadesinin yeterince açık ve samimi bulmuyorum. Çünkü 2007 yılında yapılan oylamayla yüzde 69,1 oyla millet cumhurbaşkanını ben seçeceğim dedi. Zaten parlamenter sistem kalmadı... Parlamenter sistemde cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmez. Güçlendirilmiş parlamenter sistem 2007'deki halk oylamasını yok mu sayacaklar? Yeni bir halk oylamasına mı gidecekler? Millet İttifakı bir güçlendirilmiş parlamenter sistemi karşı olmanın siyasal argümanı olarak kullanıyor.

ALİ BABACAN'IN AÇIKLAMALARI

Eğer siyaseti zihninizdeki tasarımlara dayalı yapıyorsanız, o tasarımlar bir yerde çöküverir. Eğer tasarlanmış bir siyaset yapıyorsanız, gerçekliğe değil de kendi zihninizdeki tasarımlara uygun bir şekilde yapıyorsanız bir yerde bir şeyi unutursunuz. Cumhurbaşkanımızı, aday gösteren imzacılar arasında unutursunuz. Bunun açıklanacak ve izah edilecek bir tarafı yok. AK Parti'den istifa ederek giden kişi ve onurlu şekilde siyasetinizi sürdürecek şekilde kendinizi tasarlamışsınız ama bir unutkanlık her şeyi darmadağın etti.