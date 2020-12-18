Mahir Ünal'dan Özel'e çok sert yanıt!

CHP Grup Başkanvekili Özel, Twitter’dan “Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete "5. kol" diyor. Bunun demokraside yeri yok. Demokrasiyle geleceksin, 18 yılın sonunda İspanyol diktatör Franco’nun söylemine sığınacaksın. Yazıklar olsun! Bu diktatör bozuntusuna milletimiz, ilk seçimde sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek” ifadelerini kullanmıştı. Özel’in bu açıklamaları AK Parti cephesinden büyük tepki çekmişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ünal, CHP’li Özgür Özel’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarına çok sert bir tepki gösterdi.

Ünal, yaptığı açıklamada, “18 yıldır çıktınız yenildiniz, çıktınız yenildiniz, çirkefleştiniz. Yine yenileceksiniz! Git pisliğini kusmak için başka bir duvar bul. Bu tür provokasyonlar yerine içinizdeki taciz, tecavüz ve şiddet olayları ile ilgilenin. Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözümüzün tam karşılığı olan kişi, çirkin ve alçak tavrın mide bulandırıyor. Hakaret ettiğin ve çirkinliğini kustuğun Lider, beslendiğiniz darbeci vesayetçi yapıları devirdi, birlikte hareket ettiğiniz küresel egemenlere meydan okudu. Peki siz?” dedi.