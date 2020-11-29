Mahir Ünal'dan CHP'li Başarır'ın sözlerine sert tepki: Muhaberat artığı, Esed aşığı

Daha önce "Akdeniz'de petrol aramayı bırakalım" sözleriyle Dimokratia gazetesine manşet olan CHP'li Başarır'ın son sözleri yine Yunan'ın gönlünü fethedecek türden.

"MİLLETİMİZİ TEMSİL ETME ONURUNA LAYIK OLMAYAN BU VEKİL DERHAL ÖZÜR DİLEMELİ"

Kahraman Türk ordusu ve Mehmetçiğin hizmetindeki Tank-Palet Fabrikası için sarf edilen ahlaksız ifadelere en sert tepki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan geldi.

Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Muhaberat artığı, Esed aşığı bir CHP milletvekilinin katıldığı TV programında kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor. Bu ifadeleri telin ediyorum. Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.

Muhaberat artığı,Esed aşığı bir CHP milletvekilinin katıldığı TV programında kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor.Bu ifadeleri telin ediyorum.Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemelidir https://t.co/W6Eu580ONZ — Mahir Ünal ???????? (@mahirunal) November 28, 2020

ÜNAL: ORTADA SATILMA YOK. SATILMIŞ OLAN SİZSİNZ

Ünal, Başarır'ın yine 'satılmış' dediği Tank-Palet Fabrikası hakkında Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 2019'da kamuoyu ile paylaştığı bilgi notunu aktararak "Çirkefliği karakter haline getirenler, hakikatle ilgilenmezler. Yalan ve iftiralarınızın hesabını hukuk önünde vereceksiniz. Defalarca yapılan açıklamalardan sadece biri. MSB’nın 2019 da kamuoyu ile paylaştığı bilgi notu. Ortada satılma yok. Satılmış olan sizsiniz." ifadelerini kullandı.

Çirkefliği karakter haline getirenler, hakikatle ilgilenmezler. Yalan ve iftiralarınızın hesabını hukuk önünde vereceksiniz.

Defalarca yapılan açıklamalardan sadece biri. MSB’nın 2019 da kamuoyu ile paylaştığı bilgi notu. Ortada satılma yok. Satılmış olan sizsiniz. pic.twitter.com/Xbi9WGEd2k — Mahir Ünal ???????? (@mahirunal) November 28, 2020

CHP'Lİ MAHİR BAŞRARIR NE DEMİŞTİ?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Habertürk'te katıldığı Eren Eğilmez'in sunduğu 'Gerçek fikri ne?' programında "Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" ifadeleri kullanmıştı.