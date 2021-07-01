Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç: Kılıçdaroğlu'nda tutarlılık yok

CHP’nin siyaset tarzını değerlendiren Güvenç: “CHP’nin arkasındaki akıl, bilinçli bir şekilde iktidarı yıpratmak adına her şeyi mübah görüyor” dedi.

Kılıçdaroğlu'nda tutarlılık yok diyen Güvenç, Kılıçdaroğlu'nun demokrasiyle arasının iyi olmadığı yaptığı uygulamalarından bellidir. İfadelerine yer verdi.