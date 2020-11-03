Meral Akşener, grup toplantısında İzmir depremiyle ilgili konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İzmir'deki depremin ardından bölgeyi incelediklerini kaydeden Akşener, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını anımsattı.

"HİÇBİR SİYASİ HESABIN İÇİNDE OLMADIK"

Akşener, depreme karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizerek, "Felaketin siyaseti olmaz. Biz bu konuda hiçbir siyasi hesabın içinde olmadık, olmayacağız." dedi ve şunları söyledi:

"İZMİR'DEKİ ÇALIŞMALARI GÖZLEMLEDİK"

"Haftasonu yaşadığımız deprem felaketi... Dolayısıyla kalbimiz İzmir'de atıyor. Hayatını kaybeden 100 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 994 yaralı vatandaşımızı da Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum.

Afetten etkilenen vatandaşlarımıza yanlarında olduğumuzu hissettirmek, yürütülen çalışmaları gözlemleyerek İYİ Parti olarak nasıl destek olabiliriz, hangi konularda destek olabiliriz, anlamak için cumartesi günü İzmir'deydik.

"CANLA BAŞLA MÜCADELE ETTİKLERİNİ GÖRDÜM"

Başta AFAD olmak üzere devletimizin tüm birimlerinin, belediyelerimizin, özel arama kurtarma ekiplerimizin, sağlık ordumuzun ve vatandaşlarımızın canla başla mücadele ettiklerini gördüm. Enkaz üstünde şov yapanlara inat, olağanüstü bir gayret ve özveriyle enkaz altından tek bir canımızı alabilmek için mücadele eden bütün kardeşlerimden Allah razı olsun.

"YURDUMUZ DEPREM KUŞAĞI ÜZERİNDE"

Yurdumuzun bir deprem kuşağı üzerinde olduğunu biliyoruz. Atılacak her adımın bu gerçeğe uygun olması gerektiğini de biliyoruz. Ancak bütün bunları bilmek maalesef yeterli olmuyor. O gerçeğe uygun adımları atabilme aklını ve izanını göstermemiz gerekiyor.

"HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAK ZORUNDA"

Yarından tezi yok Meclisimizde bu konularda yeniden adım atacağız. Daha önce attığımız adımları tekrarlayıp daha ısrarcı olacağız. Aziz milletim, bize destek olun. Hangi partiye oy verirseniz verin, bu konudaki mücadelemizde yanımızda olun. Bunu sizden rica ediyorum. Herkes elini taşın altına koymak zorunda. Başka yolu yok.

"FELAKETİN SİYASETİ OLMAZ"

İşte o nedenle siz de elinizi taşın altına koyun ve bizlerden hesap sorun. Oy verdiğiniz siyasi partilerden hesap sorun. Bugün millet için ne yaptınız diye hesap sorun. Çünkü siz hesap sormazsanız rant iştahıyla ve sorumsuzlukla gelen bu felaket tabloları bitmeyecek. Felaketin siyaseti olmaz. Biz bu konuda hiçbir siyasi hesabın içinde olmadık, olmayacağız."