Meral Akşener gündemi değerlendirdi

Katıldığı bir programda soruları yanıtlayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalini değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda Meclis'teki Bütçe Görüşmelerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağının imasında bulunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali gelecek seçimlerde kendini de Cumhurbaşkanı adayı olarak hazırlayan Meral Akşener'e soruldu.

Akşener şu cevabı verdi:

HERKESİN SEÇİLME HAKKI VAR

"Aidiyetler üzerinden konuşmak çok çirkin bir şey. Bu ülkede kriterleri yerine getirmiş herkesin Cumhurbaşkanı adayı olma ve seçilme hakkı vardır.

KILIÇDAROĞLU İLE BU KONUYU KONUŞMADIK

Sayın Kılıçdaroğlu ile adaylık konusunda hiçbir şey konuşmadık. 4 partili bir Millet İttifakı var. 31 Mart’ta ise sadece İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin oluşturduğu bir ittifak var. Ve seçtirdiğimiz belediye başkanlarımızdan da memnunuz. Antalya olsun, Adana olsun, Aydın olsun…

HAYALİM CUMHURBAŞKANI OLMAK

Ama ben kendi adıma şunu söyleyeyim, bana hep sen aday mısın diye soruluyor. Her Türk vatandaşı gibi ben de hayal ederim, isterim. İddia sahibi herkes ister.

KENDİ NEFSİM İÇİN TÜRKİYE'Yİ ZORA SOKMAM

Bir kez daha söylüyorum, ben Türkiye’nin geleceğini kendi nefsim için zora sokmayacağım. Seçime doğru gidildiğinde nasıl yol tutulacağını göreceğiz.