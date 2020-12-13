Meral Akşener gündemi değerlendirdi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı açıklamaları sonrası gözlerin çevrildiği isim ittifak ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuştu Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız sorusunu yanıtladı.
İttifak ortağı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık açıklamaları gündemdeyken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de aday olup olmayacağı soruldu
Akşener, “bu soruya çok net bir şekilde cevap veriyorum cumhurbaşkanı seçilmeyi bu ülkede yani seçimli bir sistemde başbakan seçilmeyi cumhurbaşkanı seçilmeyi her vatandaş bu ülkede yaşayan herkes ister belli bir yaşa gelmiş genci yaşlısı herkes ister bu çok onurlu bir görev olduğu için ister.
Herhangi bir bireysel hırsın herhangi bir hedefin parçası olmayacağım ben bireysel olarak söylediğim bu. Bu kadar net yani. İsimler üzerinden de konuşulmayı bugün yanlış buluyorum.”
Katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Akşener’e, parti içinde İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu üzerinden başlayan FETÖ tartışmaları da soruldu.
“Siyasette ilk defa böyle bir şey oluyor siyasi olarak terör örgütü üyeliği iltisak’ı söyleyemezsiniz. Ben bizden istifa eden herkes arkasından çok üzüldüm bir irade beyanı olarak gördüğüm için saydı duymuşumdur.” dedi.
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