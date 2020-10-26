Meral Akşener: İlk seçimde İyi Parti iktidar olacak
Adım adım parlamenter sisteme geçeceklerini belirten Meral Akşener, ilk erken seçimde partisinin iktidar, kendisinin de Cumhurbaşkanı olacağını söyledi.
İyi Parti'nin 3. kuruluş yıl dönümü, İzmir'de düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Etkinlikte konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hedeflerinden bahsetti.
İyi Parti'nin yola çıkış amacının "Millet" olduğunu belirten Akşener, "İyi Parti, doğruyu alkışlar, yanlışa sözünü esirgemez. Bize göre olması gereken budur. Bunu yadırgayanlar olabilir, ama bizim siyaset anlayışımız budur. Çünkü, bizim siyasetimizin öznesi millettir. Milletimizin İyi Parti’ye gösterdiği ilgi her geçen gün artıyor. " dedi.
"O KUTLU GÜN GELİYOR"
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk erken seçimde partisinin iktidar olacağını söyleyerek "Ve görüyoruz ki o kutlu gün geliyor. Çünkü millet bizi çağırıyor. Bu çağrı, Türk siyaseti için yeni bir dönemin çağrısıdır. Bu çağrı, mutlu, zengin ve güçlü bir Türkiye’nin çağrısıdır. Bu çağrı, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin çağrısıdır. Biz o çağrıyı duyuyoruz. Milletimiz ilk sandıkta bize yetkiyi verecek. Biz de ülkemizi düze çıkartacağız." ifadelerini kullandı.
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