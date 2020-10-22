MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan İYİ Parti ve FETÖ yorumu!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı.



İYİ Parti'nin kuruluş aşamasını ve Türkiye'nin geleceğine karşı sahnelenen alçak oyunu deşifre eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, “Bugün bu ilahi bir tevafuktur diye düşünüyoruz. Kendi ayaklarına dolandı kurmaya çalıştıkları tuzak. Yani artık birbirlerini ifşa etme girişimleri, İnşallah bu çorap söküğü gibi netleşecek daha da ortaya çıkmaya çalışacak.” dedi.