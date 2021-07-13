MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı dünden daha güçlü bir şekilde ayakta

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, dün MHP Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu'nun ortak toplantısını gerçekleştirdiklerini, Türkiye'yi yakından ilgilendiren iç ve dış gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını söyledi.

Toplantıda, ayrıca MHP'nin, gelecek süreçte yapacağı siyasi çalışmaları ve takip edeceği stratejileri ana hatlarıyla gözden geçirdiklerini dile getiren Bahçeli, "MHP sahadadır, kafadadır, kalptedir, milli kaderin taşıyıcı ve tahkim edici siyaset omurgasıdır. Taşıdığı sorumlulukların fevkinde onurlu bir mücadelenin tarafıdır." diye konuştu.

"Çıkarlarının değil ülkülerinin peşinde olduklarını" belirten Bahçeli, "MHP'nin siyaseti, Türk tarihinin selamı, Türk kültürünün seslenişi, Türk milletinin gıpta edilen seciyesidir. Siyaseti hizmet yarışı yerine hezimet rekabetine, zillet parkuruna dönüştürenler bizi anlayamaz. Anlasalar bile anlatmaya takatleri yetemez." dedi.

"Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kampanyalara kulağımız tıkalı"

MHP'nin, bugüne kadar siyasette zamanlama yanlışına düşmediğini, millete rağmen bir siyaset tercihine heves etmediğini belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Şirret niyetlerinin esiri olanlar ne derse desin, Cumhur İttifakı dünden daha güçlü bir şekilde ayaktadır; Türkiye için, Türk milleti için, istiklal ve istikbal haklarımız için varlık ve birliğini kararlılıkla muhafaza etmektedir. Cumhur İttifakı, Kuvayımilliye ruhudur. Cumhur İttifakı, milli mücadele şuurudur. Cumhur İttifakı, felahı vatan ufkudur. Cumhur İttifakı, bizatihi Türk milletinin duruşudur. Bu duruş icazetli bir duruş değildir. Bu duruş ipotekli bir duruş da değildir. Bastığımız yer sağlam, baktığımız yer saadettir."