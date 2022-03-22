MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Partisinin Meclis Grup Toplantısında konuştu

Bahçeli: “Bir CHP'linin terörist Demirtaş'a barış elçisi demesi, bulanık ve buhran içerisinde kalmış bir zihnin ürünüdür. Teröristin yeri TBMM değil demir parmaklıkların arkasıdır” ifadelerine yer verdi.

HDP'nin hafta sonu düzenlediği sözde nevruz kutlamaları, provokasyona dönüşmüştür. Korsan kutlamalarla fitne saçmışlardır. Bir CHP'linin terörist Demirtaş'a barış elçisi demesi, bulanık ve buhran içerisinde kalmış bir zihnin ürünüdür. Teröristin yeri TBMM değil demir parmaklıklar arkasındadır.

Öte yandan Rusya-ukrayna krizine de değinen Bahçeli, “Türkiye'nin sağ duyulu politikaları savaşı sona erdirmekte önemli rol oynamaktadır” dedi

Silahların susma vakti gelmiştir. Diplomasi kanallarıyla savaşı sona erdirmek mümkündür. Türkiye'nin sağ duyulu politikaları savaşı sona erdirmekte önemli rol oynamaktadır. Oyun kuran ülkelerin oyunları birer birer bozulmaktadır. Hiçbir ülke Türkiye kadar iyi niyetli bir tutum içerisinde değildir. Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesinin tek yolunun, devlet başkanlarının, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile mesela İstanbul'da bir araya gelmesidir.

Ukrayna Cumhurbaşkanını periyodik şekilde parlamentolarında konuşturan ülkeler bize göre samimi değildir. Tiyatroya gerek yoktur. Bunu izleyip aldanacak kimse olmayacaktır.