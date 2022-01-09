MHP Kızılcahamam'da kampa giriyor
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 4-6 Şubat'ta ülke ve parti gündemini, Genel Başkan Bahçeli başkanlığında partinin karar organları ve millet vekilleriyle Kızılcahamam'da yapılacak toplantıda ele alacak.
Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında, Kızılcahamam'da 4-6 Şubat'ta düzenlenecek kampa Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri katılacak.
"Ülke gündeminde yer alan konular değerlendirilecek"
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemirkampta ele alınacak başlıklara ilişkin, "Ülke gündeminde yer alan konular değerlendirilecek. Aynı zamanda 2022'de MHP'nin yapacağı siyasi çalışmalar konuşulacak. Genel Başkan'ımızın da burada bir değerlendirmesi olacaktır." dedi.
Yasama faaliyetleri ile parti çalışmaları da masada
Özdemir'in verdiği bilgiye göre toplantılarda, ekonomi, iç ve dış politika başta olmak üzere Türkiye'nin gündemi istişare edilecek.
Kampta, yasama faaliyetlerinin yoğun geçeceği düşüncesinden yola çıkarak Meclis'in bu yılki faaliyetleri ele alınacak.
MHP'nin, hem genel merkez hem teşkilat bazında yapacağı çalışmalar da toplantılarda masaya yatırılacak
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