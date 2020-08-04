MHP lideri Bahçeli'den Akşener'e 'partiye dön' çağrısı İnce'ye ise yeni parti mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye yüklendi. Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağına ilişkin iddialara hakkında, "CHP iktidar hedefini falan bırakıp, girdiği tünelde karşısından gelen tehlikeli ışığa kafa yormalıdır. Bu ışık kurtuluş değil, şiddetli çarpışmadır, dağılmadır, parçalanmadır" dedi.

"Böyle ittifak olmaz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de seslenen MHP lideri, "Zillet İttifakı’nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP’nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanımın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir" ifadelerini kullandı.

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