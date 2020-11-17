MHP lideri Bahçeli'den çok sert tepki: Burunlarından fitil fitil getirilmeli!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"KIBRIS'IN TESLİMİ ASLA DÜŞÜNÜLEMEZ"

Kıbrıs bizim için milli meseledir. İhmali olmaz, teslimi ise asla düşünülemez. Kıbrıs Türklüğü yok sayılamaz, varlık hakları yokuşa sürülemez. Kıbrıs Türklüğü imha ve inkar edilemez.

Uluslararası toplumun Kıbrıs Türklüğünü görmezden gelmesi, üç maymunu oynaması sakat ve yanlıştır.

Her seferinde adil ve kalıcı barışın önüne taş koyan Rumlar olmuştur. Kıbrıs'ta, birlikte, huzur içinde, barış ve saygıya dayanan bir gelecek isteniyorsa, eşit haklara dayanan, iki kesimli egemen devlet yapılanması artık bir mecburiyettir.

Devletimizin kuruluşunda kimsenin etnik kökenine, mezhebine bakılmamıştır. Aynı ruh bugün de hakimdir. Türkiye Cumhuriyeti mazlumlara umut ışığı olmuştur.

"MUHTEŞEM BİR KALKIŞ YAŞANACAK"

Ekonomide açılan ya da açılacak yeni ufuklarla, demokrasi ve hukuk alanlarında kuvveden fiile geçecek sağlam ve sağduyulu hamlelerle fasit çemberin kırılacağını, muhteşem bir kalkışın yaşanacağını düşünüyorum.

Dost ve kardeş Azerbaycan'ın sonuna kadar yanındayız. Dileğimiz mütecaviz Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı tamamen teslim etmesi.

"BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRİLMELİ"

CHP'nin PKK'yı Meclis'e taşımasının hesabı mutlaka sorulmalı, burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Bu ayıplı Kılıçdaroğlu nereye koşuyor? Hangi rezil kucaklara atılmak için çırpınıyor?

CHP, HDP; İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin anayasa hazırladığı konuşulmaktadır. İyi Parti ve Kılıçdaroğlu reddetmiştir. Peki sokağa bırakılan ihanet metnini kim hazırladı?