MHP lideri Bahçeli: HDP'nin kapatılması namus görevidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu.

MHP'de bugün yapılacak kurultay öncesi salonun hazırlanması için dün gece başlatılan çalışmalar sabaha karşı tamamlandı.

Türk bayrakları ile Atatürk, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin posterleri asıldı.

Salonda, "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik","Kazanan Türkiye olacak", "Terörle mücadele andımız milli beka ahdimiz", "Türk gençliği tek yürek büyük Türkiye kutlu dilek", "Safımız belli, tarafımız belirgin sevdamız millettir", "Cumhur İttifakı'nda birlik Türkiye'de dirlik", "Birlikte başardık,1923. Birlikte başaracağız 2023" ve "Cumhur İttifakı milli iradenin güvencesidir" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gönül isterdi ki bu salonun içi de dışı da geçmişte olduğu gibi dolsaydı. Ancak bir yıldır mücadele edilen koronavirüs nedeniyle katılımı sınırlı tuttuk. Aramızda bulunmayan her dava arkadaşımızla, her arkadaşımızla gönül birlikteliği içindeyiz. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Bu vesileyle geride kalan bir yıllık zaman diliminde koronavirüsten hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum.

Günümüz kutlu olsun. Aziz dava arkadaşlarım tam 52 yıldır siyaset sahbesindeyiz, milli gönüllerdeyiz. Ülkülerimizin nuruyla aydınlandık.

Bin asra bedel bir günlük imtihanlarla yoklandık. Biz damlanın içindeki okyanusu gördük. Ülkücü hareket inanmış vicdanların düşmeyecek kalesidir. Biz yürüdükçe hainler kaçacak, delik arayacak. Biz yürüdükçe millet yürüyecek, Türkiye yükseldikçe yükselecek. Varlığımızdan ürperenler var, hepsini biliyoruz. Karanlık oyunları görüyoruz.

"Fezlekerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır"

Yeri geldi iftiralarla boğuştuk, yeri geldi ihanetlerde boğulmak istendik, yolumuzdan dönmedik.

Türkiye'yi uçuruma çekmenin adı demokrasi değildir. Fezlekerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Sanıyorlar ki tezgahlarına akıl sır ermeyecek, Türkiye'nin karşısında hizalanmak muhalefet değildir. Bölücü milletvekillerinin fezlekelerinin arkasına bakalım demek siyaset değildir.

"2023 cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Cumhur İttifakı kader birlikteliğidir, milli birlikteliktir, dürüst birlikteliktir. Tek yürek, tek ses ile duruş gösteren duruş özüdür. Tarihimiz bellidir o da Cumhur İttifakı'dır. 2023 Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.

"CHP Genel Başkanı tarlayı bilmez, traktöre binmez çiftçiyi konuşur"

CHP Genel Başkanı tarlayı bilmez, traktöre binmez çiftçiyi konuşur. Memurlarımızdan ve işçilerimizden bahseder. Sıra CHP'ye oy vermeye gelince hakaret etmekten çekinmez. CHP çiçeğin özünde taş gören bir hezeyandır. Zilletin aşısı da 2023 yılının Haziran ayında demokratik bir şekilde yapılacak. Ama zillete bu aşı zehir olarak yansıyacak. Milletin üstüne bir güç yoktur.

"Seçimler zamanında yapılacak"

Erken seçim diye tutturanlar iyi bilsinler ki seçimler zamanında yapılacak. Türkiye asla rotasından çıkmayacak. 2023'te yeni bir tarih yazılacak, yeni bir sayfa açılacak. Bu Cumhur'un sözüdür.

Bize hiç kimse hikaye anlatmasın. Türk milleti zilleti değil zaferi, FETÖ-PKK ittifakını değil Cumhur'u seçecektir. Kazanan Türkiye ve Türk milleti olacaktır.

"Türkiye en önemli yönetim reformunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle başarmıştır"

Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye'nin en önemli yönetim reformunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle başarmıştır. Parlamenter Sistem'deki sorunlar bu hükümet sistemiyle aşılmıştır. Türkiye yönetim sistemiyle gücüne güç katmıştır. Bir yönetim sisteminin nasıl ve ne şekilde tarif edilmesinden ziyade fonksiyonel olmasına en dengeli bakıştır. 9 Temmuz 2018'den itibaren resmen uygulamaya geçen Türk tipi başkanlık modeli kültürel mazimizle örtüşmüştür.

Geçmişin tecrübeleriyle geleceği kavrıyor, daha bilinçli hareket ediyoruz. Yeni yönetim sistemi Türk milletinin geçmişle geleceğini oluşturan kararıdır.

Bugüne kadar milletlerin yükselmesi, çökmesi hep cihan ruhunun iradesiyle belirlenmiştir. Şerefli geçmişimizin parlak sayfaları şanlı geleceğin müjdesidir.

"Partlamenter sisteme geri dönüş yoktur"

Göz dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, kendimize özgü, bizi biz yapan karakterimizle, stratejik gücümüzdür.

Stratejik hedeflerimizin ilki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkmaktır. Parlamenter Sistem kavramını ilk dile getiren terörist Selahattin Demirtaş'tır. İçi boş bir adımdır. Artık partlamenter sisteme geri dönüş yoktur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ekonomik reformlarla güçlendirilmelidir. Eksik varsa giderilecektir.

Reform paketlerini samimiyetle destekliyoruz. Üzerimize düşenleri yerine getireceğini ifade ediyoruz. MHP bu kapsamda çalışmalarını sürdürmektedir.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri eskiye kıvrılıştır, geleceğe dair söyleyecek bir şeyi olmayanların acıklı kıvranmasıdır.

"Siyasi partiler kanunu değiştirilmelidir"

Siyasi partiler kanunu değiştirilmelidir. TBMM iç tüzüğü yeni sistemle uyumlu hale getirilmelidir. Milletvekili dokunulmazlığı yeniden gözden geçirilmelidir. Siyasi maksatlarla pir partiyi parlatıp diğerini karalayan anket şirketleri demokrasi kundakçısıdır. Çarpık zihniyetler afişe edilerek ayıplanmalıdır. Siyasi partiler kanunu değiştirilmelidir. Seçim kanununda düzenlemeler yapılmalıdır.

"Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz"

Türkiye'de aç ve açıkta bir kardeşimizin olmasını istemiyoruz. Askeri ve diplomatik gelişmeleri ekonomik olaylarla taçlandırmak isteriz. Tarihin en büyük küresel borç miktarı koronavirüs salgını döneminde gerçekleşmiştir. Türkiye 2020'de yüzde 1,8 oranında büyümüştür. Ekonomide yaşanan canlanma ve toparlanma vatandaşlarımızın kesesine, devletimizin kasasına yansıyacaktır. Orta sınıfı güçlendirecek bir ekonomik sistem hayal değildir. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.

Türkiye'de demokrasi olmasaydı, PKK'nın siyasi uzantıları üniversitelerde, sokaklarda nasıl gezeceklerdi? Tarihin hiçbir noktasında bu milletin içinden bir diktatör çıkmadı.

İnsanlığın huzur arayışını bir proje kapsamında ele aldık. Biz insan ve toplum huzurunu, kardeşlik ve kader ortaklığını paha biçilmez olarak kabul ediyoruz. İnanç ve mezhep temelli sorunlar tehlikeli sorunlara neden olmaktadır. Türkiye bölücü ve kanlı terör sorunuyla mücadele etmektedir. Ve bu mücadelede tek başınadır. Fırat Kalkanı, Zeyin Dalı, Barış Pınarı Harekatları ile güney sınırımızda terörle mücadelede büyük yol katedilmiştir.

"HDP PKK'dır, cinayettir, ölüm tuzağıdır"

Papa'nın Irak'ın ziyaretinde sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi alçaklıktır. Türkiye bu bölücülüğe asla izin vermeyecektir. HDP PKK'dır, cinayettir, ölüm tuzağıdır. HDP ile ittifak kurmak terörist Demirtaş ile kahvaltı planı yapmak hiyanete ortak edecektir. CHP seçimi yapmalıdır. İYİ Parti kararını netleştirmeldir. HDP siyasi kisfeye bürünmüş suç olgusudur.

"Yargıtay'ın kararı hukuk ve adaletin sesidir"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi AYM'ye göndermesi hak, hukuk ve adaletin sesidir. HDP açılmamak üzere kapatılmaldır. HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür. Herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, gelecek nesillere namus görevidir. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem, bölücü dostlarına rest çekip bağladırını koparsın.

Türkiye, küresel ve bölgesel hesapları bozan bir ülkedir. Bugün Türkiye'nin en önemli önceliği jeopolitiği olmasıdır. Biz ne doğudan ne de batıdan vazgeçeriz. Bu nedenle bir yanda Rusya ile komşuluğumuzu geliştiriyorken, ABD'den de saygı bekleriz. Böyle bir diplomasi destekleriz.

"S-400 konusu milli egemenlik meselesidir"

S-400 konusu milli egemenlik meselesidir, başkasının keyfine bırakılamaz. Bu konudaki diyaloglar eski seviyesine çıkarılmaldırı. Devletler arasında keskin hatlarla düşmanlıklar ve dostlar olmaz.

Msır ile ikili ilişkiler

Mısır'la kurulan sıcak yapıcı diyalog isabetlidir, ilişkiler eski seviyesine çıkarılmalıdır.