MHP lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü!
Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeğenini kaybetmenin acısını yaşıyor. Bahçeli'nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yeğen Bahçeli, pazar günü Osmaniye'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından Osmaniye Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığında toprağa verilecek.
POLİTİKA 04.07.2021, 09:33
Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin merhum ağabeyi Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli (51) bir süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti.
AİLE KABRİSTANLIĞI'NA DEFNEDİLECEK
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli (51) bir süredir tedavi gördüğü hastalığından dolayı memleketi Osmaniye'de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mustafa Bahçeli'nin Pazar günü Osmaniye Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.
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