MHP Milletvekili Sefer Aycan TBMM'de söz aldı!

Millletvekili Aycan burada kamuda çalışan geçici işçilerin sorunlarını dile getirdi.

Milletvekili Aycan, kamu kurumlarında geçici işçi, mevsimlik işçi statüsünde çalışanlar, MEB okullarında güvenlik personeli olarak çalışanların çalışma süreleri bittiğinde; işsiz, aylıksız ve sigortasız kalmakta ve mağdur olduklarına dikkat çekti.