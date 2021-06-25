MHP Milletvekili Sefer Aycan TBMM'de söz aldı!
Kahramanmaraş MHP Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan TBMM genel kurulunda söz aldı. Millletvekili Aycan burada kamuda çalışan geçici işçilerin sorunlarını dile getirdi.
POLİTİKA 25.06.2021, 16:56 25.06.2021, 19:52
Millletvekili Aycan burada kamuda çalışan geçici işçilerin sorunlarını dile getirdi.
Milletvekili Aycan, kamu kurumlarında geçici işçi, mevsimlik işçi statüsünde çalışanlar, MEB okullarında güvenlik personeli olarak çalışanların çalışma süreleri bittiğinde; işsiz, aylıksız ve sigortasız kalmakta ve mağdur olduklarına dikkat çekti.
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