Milletvekili Ahmet Özdemir: Türkiye’yi geriletmeye çalışanlar amacına ulaşamayacak

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Türkiye’nin terörle mücadelesinde önemli yollar kat ettiğini ve verdiği mücadele ile zorlu süreçleri başarılı bir şekilde aştığını dile getirdi. Milletvekili Özdemir, “Dünyanın birçok yerinde Türkiye’nin güçlü olmasını istemeyen ve Türkiye’yi yıpratmak için gayriresmi, gayriahlaki yollara başvuruyorlar ama bunun bir getirisi olmayacak. Çünkü dünya artık şunun farkına vardı, Türkiye artık anlık istihbarat değil, kendi istihbaratı ile terörle mücadele ediyor ve kendi yeni savunma teknolojileri ile terörle mücadele ettiği için, ithal istihbarat ve ithal teknoloji kullanmadığı için çok başarılı süreç içerisine girdi. Bununla birlikte terörü bitirme noktasına geldi. ABD ve küresel güç odakları Türkiye üzerindeki planlarını gizli, sinsi ve terör odakları ile gerçekleştirdi. Türkiye bu durumu FETÖ’de tespit ettiğinde artık bu mücadeleyi açıkça vermeye başlamıştı. Şimdi de artık açıkça verdikleri silahların kimlere ait olacağını öngörerek bu silahları veriyorlar. Ama Türkiye savunma teknolojileri ile çok kolay bir şekilde bunun üstesinden gelebilecek seviyede. Türkiye artık kendi savunma teknolojileri ile terörle mücadele etmenin yanında, kendi savunma teknolojilerini satan bir ülke oldu. Yurtdışında çeşitli mücadeleler varken, yurtiçinde de küresel güçlerin beşinci kuvvet diye tabir ettikleri bazı unsurlarla da ülke içinde ülkemizi ve hükümetimizi güçsüzleştirmeye yönelik çaba gösteriyorlar. Ama Türkiye bunların hepsini aşabilecek konumda. Verdiği mücadele ile bunun üstesinden geldiğini göstermiştir” dedi.