Milletvekili Aycan, A Haber ekranlarına konuk oldu!

28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu, skandal kararlar alarak Türkiye'nin seçilmiş hükümetine el çektirdi. Başörtülü kızların eğitim haklarının ellerinden alındı, ordu ve bürokrasi merkezli yürütülen darbe, vatandaşları da hedef alarak Türkiye'deki sivil hayata da müdahale etme sürecini başlattı. A Haber ekranlarında 28 Şubat sürecini değerlendiren MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, "12 Eylül darbesinin failleri yargılandığı gibi 28 Şubat failleri de yargılanmalı ve açığa çıkarılmalıdır" açıklamasında bulundu.

POLİTİKA 01.03.2021, 14:36
Milletvekili Aycan, A Haber ekranlarına konuk oldu!

A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programına katılan Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, 28 Şubat darbe sürecini değerlendirdi.

Millete yapılan 28 Şubat darbesinin ekonomik, siyasi, askeri, yargı boyutlarının olduğunu ifade Aycan, "Ekonomide çok başarılı bir gidişat vardı. Bu başarıdan rahatsız oldular. Bir takım tarikatlar, irticai faaliyetler tamamen bahaneydi. Demokrasiye balans ayarı yapmak hiç kimsenin haddi değildir. Bu ifade çok ağır ve adice bir ifadedir. 15 Temmuz'da nasıl milletin silahlarında tekrar millete doğrultuysa 28 Şubat sürecinde de yine milletin silahları millete doğrultuldu. 28 Şubat'ta Erbakan'a baskı yapıldı ve yalnız bırakıldı. Erbakan hoca yalnız bırakıldı, direndi destek görmeyince de istifa etti. O dönemleri kamuda çalışanlara, öğrencilere irticai faaliyetler adında baskılar uygulandı. Fişlendiler. Fettullah Gülen bu darbeyi savundu. Erbakan hocaya destek vermedi. O dönem askere destek verdi. Kimin kiminle nasıl bir teması olduğunu görmek için çok önemli. 15 Temmuz'un bağlantıları için bu detay önemli." ifadelerini kullandı.

28 ŞUBAT VE BAŞÖRTÜSÜ

28 Şubat dönenimde yaşanan başörtüsü zulmünü hatırlatan Aycan, "Ben o zamanlar üniversitede öğretim üyesiydim. Başörtüsü eziyeti hep vardı ama o dönem baskılar daha da arttı. Kız öğrencilerimizin yaşadığı sıkıntıları eziyetleri gözlerimle gördüm. O darbeyi yapanlar, özellikle Çevik Bir'e tepkim var. Bu darbenin etkisinin bin yıl süreceğini söyleyerek bunu övünç meselesi yapmıştı. Yargılama devam ediyor ama verilen cezaları az buluyorum. Bunun askeri değil tüm taraflarıyla bedelinin ödenmesi lazım. 12 Eylül gibi, 28 Şubat darbesi de yargılanmalı, bu süreç unutturulmamalı" çağrısında bulundu.

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