Milletvekili Aycan ''Nesilden Nesile çocuk'' programının konuğu oldu
MHP MYK üyesi aynı zamanda Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan Bengü Türk’te yayınlanan nesilden nesile çocuk programının konuğu oldu.
POLİTİKA 13.03.2021, 15:00 13.03.2021, 15:56
MHP MYK üyesi aynı zamanda Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan okulların açılmasını doğru bulduğnu söyledi.
MHP MYK üyesi aynı zamanda Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan çocukların aşı olup olmayacağı konusunada açıklık getirdi.
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