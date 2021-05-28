Milletvekili Aycan, TBMM genel kurulunda söz aldı!

Covid-19 salgını, her şeyi etkilediği gibi eğitimi, yükseköğretimi de etkilemiştir. Dersler çoğunlukla uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmaktadır.

Bu durum, eğitimde eğitime katılımı, eğitim kalitesini ve başarıyı olumsuz etkilemiştir.

Özellikle, uygulamalı eğitimlerin yapılmaması mesleki yeterlilikte sorun oluşturmaktadır. Sağlık mesleklerinde uygulamalı eğitim hayati bir konudur. Bu nedenle, yaz döneminde uygulamalı eğitim mutlaka tamamlanmalıdır.

Ayrıca, teorik eğitimde tamamlama ve destek eğitimlerinin yapılması faydalı olacaktır. Bitirme tez ve projeleri ile stajlar için de ek süre verilmesi uygun olacaktır. Salgın nedeniyle ve terör dışı tüm nedenlerle yaşanan sınav başarısızlıkları için sınav hakkı verilmesi, ilişkisi kesilen yükseköğretim gençliğine eğitimini tamamlama hakkı verilmesi uygun olacaktır. Öğrenciler af beklemektedir.