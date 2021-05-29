Milletvekili Güvenç ve Aycan A Haber’in canlı yayın konuğu oldu!

Başkan Güvenç yayında muhalefetin neden erken seçime gitmek istediğini anlatarak muhalefet bunları söylüyor ama ben erken seçim istediklerine inanmıyorum dedi.

Milletvekili Aycan ise konuşmasında muhalefet seçmenine hedef göstererek hareketlilik sağlamak istiyor ifadelerini kullandı.