Milletvekili Güvenç ve Aycan A Haber’in canlı yayın konuğu oldu!
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan A Haber’in canlı yayın konuğu oldu.
POLİTİKA 29.05.2021, 16:25 29.05.2021, 16:50
Başkan Güvenç yayında muhalefetin neden erken seçime gitmek istediğini anlatarak muhalefet bunları söylüyor ama ben erken seçim istediklerine inanmıyorum dedi.
Milletvekili Aycan ise konuşmasında muhalefet seçmenine hedef göstererek hareketlilik sağlamak istiyor ifadelerini kullandı.
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