Muharrem İnce gün içinde CHP üyeliğinden istifa edeceğini açıkladı.

Muharrem İnce'nin açıklamaları şu şekilde;

Parti içi demokrasiyi yok edip ülkeye demokrasi vaat edersen kimse sana inanmaz.

Potansiyeline güvenmeyip dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet CHP’dir. CHP artık bir tabeladan ibaret, benim hedefim 50+1.

ABD’den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum… Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Atatürk’e kefere diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum.

Teknolojiyi kullanarak, az sonra e-Devlet üzerinden istifa edeceğim. 42 yıllık emek var, gerekçesini yazılı olarak da açıklayacağım.

CHP’den istifa eden üç milletvekili arkadaşımız Memleket Hareketi’ne katılmışlardır. Partimiz kurulunca, TBMM’de İYİ Parti’den sonra en çok vekili olan grup olacağız.