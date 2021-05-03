MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yapan Ömer Çelik, Rum lider Anastasiadis'in küstah sözlerine sert tepki gösterdi ve ''Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'ye yaptığı bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz'' dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Rum tarafının uzun zamandır yürüttüğü taktik var. 'Sürekli olarak masaya oturalım, uzlaşmadan uzak duralım. Türkiye'nin hak ve menfaatlerini örseleyelim, bunu Türkiye ve KKTC kabul etmediği zaman AB'ye şikayet edelim' diye yaklaşımları var.

Bu kısır döngü devam ediliyor, sürekli aynı yere geliyor. Maksimalist taleplerle KKTC'yi yutmak istedikleri görülüyor. Bir müzakere olacaksa, bu müzakerenin parametrelerinin önceden neyin olması gerektiği ifade edildi. Yıllarca kaybedilmiş zamana yeni zaman kayıpları gibi yaklaşımlara Türkiye ve KKTC uzak duruyor. Bu zeminlerde herhangi bir müzakere zemininin bulunamadığı ortaya çıkmıştır.

'ZİHNİYETİNİN NE KADAR BOZUK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Anastiyadis'in paskalya bayramı vesilesiyle yaptığı açıklama müzakere zeminini tahrip ettiğini ortaya açık konuyor. 'Osmanlı İmparatorluğu hayali peşinde koşan küstahlar var' diyor. Bir kişinin böyle bozuk ağızla konuşması zihniyetinin ne kadar bozuk olduğunu ortaya koyuyor. Binlerce Türkün kanı olan EOKA terör örgütünün yıldönümü kutlandı. Avrupalı faşistlerin diliyle konuşan bir kişi olduğunu görüyoruz. Yapmaya çalıştıkları şey KKTC'yi yok etmek, hak ve menfaatlerini gasp etmek, Türk kesimini o egemen devlete yamanmış bir kurgu olduğunu biliyoruz. Aşırı ve maksimalist talepleri kabul görmediği için, KKTC eşit egemenlik hakkını talep ettiği için büyük bir çılgınlık içinde bu konuşmaları yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'ye yaptığı bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz.

Yakında yapılacak bir zirvede Türkiye'ye ve KKTC'yi Avrupa liderlere şikayet edeceğinden bahsediyor. Bu söylem artık sıkmıştır. Rum kesiminin AB'yi oyuncak haline getirmesi kabul görüyorsa bu onlara hayırlı olsun. Biz bir mahalle dayanışma çerçevesinde AB'nin arkasındayız diyenler varsa bu onlara hayırlı olsun.

'AB'NİN GELECEĞİ AÇISINDAN KAYGI VERİCİ'

Bu bize karşı tehdit ve şantaj mekanizması olarak kabul edilmeyeceği açıktır. Bir ülke çıkıyor maksimalist taleplerle hareket ediyor, Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret ediyor, ondan sonra AB'ye şikayet edeceğini söylüyor. Koskoca AB'nin Rum kesiminin oyuncağı haline gelmesi AB'nin geleceği açısından kaygı vericidir. Bu sürdürülebilir değildir.

Miçotakis çıkıyor Türkiye ile ilgili sorunlarımızı AB sorunu hale getirdik diyor. Bu Miçotakis'in başarısı değil AB'ni hediye ettiği bir mekanizmadır. Şimdi ilk defa AB liderliği bu yolu açtığı için Miçotakis sevinçle bu yaklaşımı ortaya koyabiliyor. Baştan aşağı vizyonsuz yaklaşımdır. Anastasiadis'in hakaretleri, ifadeleri kendisine iade edilecektir. Buradan da iade ediyoruz. Uzlaşmadan, müzakereden kaçan taraf Rum tarafıdır ve Yunan tarafıyla desteklenmektedir.

'BÖYLE BİR MÜZAKERE SÖZKONUSU DEĞİLDİR'

Gerçekçi bir müzakere yapacaksak müzakere masasında olmaya devam edeceğiz. Adadaki gerçeklere uygun müzakeredir bu. KKTC'yi, Kıbrıs Türk davasını yok sayan bir yaklaşımla müzakere sözkonusu değildir.

'ULUSLARARASI HUKUKTAN KAYNAKLANAN BİR HAKKIMIZ'

Milli güvenliğimizi sağlamak ve etrafımızdaki terör yapılarına sürdürülen operasyon yeni aşamaya geçildi. Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatları başlatıldı. Metina bölgesinde güçlü bir şekilde devam ediyor. Hedef PKK/KCK ve diğer terör örgütleridir. Bine yakın terör yapılanması hedef alınmıştır. Bu operasyona gelen eleştiriler retorikten öteye geçmedi. Sivillerin, tarihi eserlerin hedef alındığına dair terör örgütü ve kaynağı belli olmayan yerlerin yaptığı propaganda var. Bu konuda sivil insanlar ve kültür değerleri karşısında yüksek hassasiyet vardır.

PKK terör örgütünün orada bulunması Irak anayasasına ve egemenliğine de aykırıdır. Keşke Irak bunları oradan çıkarabilseydi o zaman bu operasyonu yapmaya gerek kalmayacaktır. Uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımızdır bu.

'SIFIR TOLERANS'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız var. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hassasiyet ve siyaset doğrultusunda bakanlığımız çevre ve insan ilişkilerinin hakiki olması üzerinde siyaset üretiyoruz. Partimizin yüksek düzeyde hassasiyeti vardır. Nasıl ki işkenceye sıfır tolerans diyorsak çevreye de yapılan kirliliği doğaya yapan bir işkencedir diyoruz. Doğa bizim rakibimiz değil kader arkadaşımızdır. Doğaya yapılan işkence aynı zamanda insana yapılan işkencedir.

Geçenlerde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu tip ihbarlar olduğu zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız büyük hassasiyetle bunu ele alıyorlar. En son Alman tv kanalları ve BBC'de yer alan görüntülerde, çeşitli atıkların buraya döküldüğü şeklinde yayınlar yapıldı. Bakanımız Murat Kurum Bey, büyük hassasiyetle ekiplerini harekete geçirdi, Çevre ve Şehircilik Başkanlığı Çiğdem hanım harekete geçti. Bu atıkları dökenler kimse, cürufları sağa sola dökerek bu bereketli ovalara döken kimse işkenceye sıfır tolerans çerçevesinde bunlarla mücadele edilecektir.

Çevrenin kirletilmesiyle ilgili olay olduğu zaman lütfen bütün vatandaşlarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlık ve Çevre Şehircilik Başkanlığımıza lütfen iletişime geçsin. Türkiye'nin her yönünde bu mücadele sürdürülüyor. Hassasiyetle takip ediyoruz. Çukurova'nın zehirlenmesine, Türkiye'nin herhangi bölgenin zehirlenmesine asla müsaade etmeyiz.

Geçen hafta bazı fotoğraflar göstererek Avrupa'daki sahil konularına bakan Frontex'in aslında nasıl göçmenlerin botları ittiğini, göçmenlere Akdeniz'i mezar haline getirdiğini dile getirdik. Bizler, İçişleri Bakanlığımız birçok açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca Avrupalı liderlerle görüşerek geri itmelerin nasıl insanlık dışı olduğunu ifade etti.

Sayın Cumhurbaşkanımıza bazı Avrupalı liderler 'Bizim bunlardan haberimiz yok' dediler. Sayın Cumhurbaşkanımız haber ve fotoğrafla bilgi verdi ama maalesef hiçbir tutum alınmadı. Şimdi Frontex'in Avrupa Parlamentosu genel kurulunda yapılan oylamada geri itme ve kayıt dışı lobilerine onay verilmemiştir. Bunu tebrik ediyoruz.

'FRONTEX AHLAKEN BAŞASARIZ OLMUŞTUR'

Size verilen bütçeyi nasıl kullandığınız, kaç operasyon yaptığınız, kaç göçmenin Avrupa'ya girişini engellendiğiniz değildir mesele. Siz bunu insanlık dışı eylemlerle gerçekleştiriyorsanız. Kaç göçmeni ölüme gönderdiniz? Bu ahlaki başarısızlık kavramı çok önemlidir. Frontex ahlaken başarısız olmuştur. Red kararı yetmez Frontex'in ciddi soruşturmadan geçmesi lazım. Türkiye'ye ders vermeye kalkanların önce demokrasilerini, insan hakları yaklaşımını Akdeniz'in sularından çıkarmalarını lazım.

Göçmenlerin botlarını şişleyenler, geri itenler, masum insanları ölüme terkedenler, başta Yunanistan'daki sahil güvenlik olmak üzere umarız ki ciddi soruşturmayla karşı karşıya kalırlar.

'İSRAİL FİLİSTİN GRUPLARIN SEÇİMİNE MÜSAADE ETMİYOR'

İsrail'in seçimleri yaptırmama, Doğu Kudüs'te izin vermeme gibi kabul edilemez tavrı devam ediyor. Esasında 22 Mayıs'ta parlamento 31 Temmuz'da Başkanlık seçimi yapılacaktı. Filistinli grupların seçimine İsrail müsaade etmiyor. İsrail hükümetinin yeni bir tarih belirlemesi gerekiyor. İsrail'in 1995 Oslo Geçici Anlaşma hükümlerine riayet etmesi gerekiyor.

Filistinli gruplar büyük bir uzlaşıyla geleceğe umarız ki birlik ve beraberlik içinde yürürler.

İki ayrı konu. Libya ile ilgili yürüyen işler var. Kritik aşamalar ciddi şekilde geçiliyor. Hafter'in toplu mezarlarla sembolize edilen cinayetlerin geriletilmesinden sonra arkasındaki güçlerin de belli oranda Fransa gibi mesela başka bir çizgiye kaydıklarını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın Libya'nın toprak bütünlüğü konusunda hassasiyeti çok yüksek. Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, MİT Başkanlığımız oraya bir ziyarette bulunuyorlar.

Mısır'la ilgili yeni mekanizmalar oluşturmaya çalışıyoruz. Dışişleri'nden bir heyet oraya gidiyor. Akdeniz'deki gaz aramayla ilgili anlaşmalar gibi konuların konuşulması gerekiyor. Mısır'la Türkiye arasında diyalog çalışmasının performanslı bir şekilde dönüştürmesine yönelik ziyaret olarak görebiliriz. Senkronize olarak düşünmemek lazımdır, iki ayrı konu olarak düşünmek lazımdır Libya ile Mısır konusunu.

Bu sözde soykırım kararının tanınmasının nasıl gayri meşru karar olduğunu geçen hafta hem hukuki hem siyasi açıdan paylaştık sizinle. Bölgedeki normalleşmeyi berhava eden Ermeni diasporasının tutsağı bir karar ortaya koymuş oldular. Avrupa açısından daha dramatik bir durum. AİHM'in aldığı kararı bunun tartışmalı d oğasına atıf yapan, soykırım olarak nitelendirilemeyeceği, İsviçre'de düşünce hürriyeti ihlalil anlamına geldiği kayda geçirilmiştir.

1915 olaylarına ilişkin olarak hiç kimsenin hukuki olarak 'bu bir soykırımı' diyebileceği gerçeklik zemini yoktur. Türkiye özgüvenle tavır ortaya koymuştur. Bunlar Türkiye'ye karşı kullanılan siyasi manivelalardır. Bu karar gelirken hiçbir girişimde bulunulmadı deniliyor. Bunu söyleyenlerin bu meseleleri bilmemesiyle alakalı bir mesele. Bu konuda en güçlü şekilde gayret edilmiştir ve sürdürülecektir. Hatayı yapan karşıdakiler, hesabını buradan soruyorsunuz. Burada en güçlü şekilde faaliyetler yürütülmüştür. Avrupa'daki muhataplarımıza da bunu söylüyoruz. Bu ülkelerin çoğuna baktığınızda geçmişinde çok ciddi soykırımlar, mazlum halklara karşı cinayetler var. Vicdan konusundaki cari açığını Türkiye'ye dönük bu iftiralarla kapatmaya çalışıyorlar. Herkesin önce kendi elindeki sorunlarla, kendi tarihiyle yüzleşmesi gerekir. Fransa'nın Cezayir'deki yaptığı cinayetlerden sonra Paris'e götürülmüş kafataslarını iade etmesi bile büyük bir jest gibi gösteriliyor. Mesele bununla mı ilgilidir?

KKTC'nin tanınması, KKTC'nin eşit egemen devlet olarak kabul görmesi Cumhurbaşkanımızın gündemin üst sınırlarında yer alan konudur. Bütün çabalar, gayretler devam ediyor. Doğrusu da budur. Artık Rum tarafının kaprisleri, AB'yi tehdit aracı olarak kullanılması siyaseti sona ermiştir.