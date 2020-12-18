Oktay: Franco'nun ruhu bugün CHP'de yaşıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "Diktatör Franco’nun Türkiye’deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler. Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millidir, milletin adamıdır." dedi.

Oktay, "Toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551 milyar lirayı aşmıştır." diye konuştu.